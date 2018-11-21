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Ксения Бородина оправдалась за накрутку в Instagram

Зачистка фальшивых подписчиков в социальной сети Instagram показала истинную популярность многих знаменитостей.

Соцсеть именно так решила бороться с «накрутками» и псевдоподписчиками и сразу удалять их, а всё это сказалось на многих популярных медиаличностях.

Ксения Бородина оправдалась за накрутку в Instagram

Кто-то пропустил мимо ушей вопросы поклонников, но не такая Ксения Бородина. Всем известно, что ведущая Дома-2 за словом в карман не полезет, если ее прижмут к стенке.

Однако в этот раз девушка оправдалась в довольно аккуратной форме. В микроблоге она выложила пост, где рассуждает о повышении качества жизни. Эта публикация несла в себе понятный смысл.

«Мы создали множество компьютеров для хранения и копирования огромных объёмов информации... Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве», - завершает публикацию девушка.

Многие поняли, что так Бородина намекнула на открывшуюся правду о накрутке фолловеров.

Ксюша мягко указала на то, что, благодаря сервисам, популярность растёт, но на самом деле все знаменитости остаются на своём уровне. Теледива указала на то, что она тоже пользовалась подобным сервисом, как и Ольга Бузова, которую уже обвинили в неправде о поклонниках в интернете.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

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