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Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную растяжку

Популярная российская певица, солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в Instagram своими достижениями в спорте – идеальной растяжкой. Она также рассказала, что впервые смогла сесть на шпагат.

Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную растяжку

Похоже, Ольга Серябкина намерена покорять новые вершины, о чём говорят её сольные выступления под псевдонимом Molly. Звезда много и упорно тренируется в спортивном зале и активно делится своими достижениями с поклонниками. Приобретённые умения позволят Ольге стать ещё более грациозной и подвижной на сцене, больше разнообразить танцевальные номера.

Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную растяжку

Поклонники в восторге от спортивных достижений кумира, отмечают её целеустремлённость и старание, ведь не так просто показать растяжку в тяжёлой обуви. Новый пост певицы очень быстро набирает лайки пользователей. Они желают ей огромных успехов в тренировках и в карьере.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:30

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