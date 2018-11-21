Экс-вокалист «Технологии» Роман Рябцев не платит алименты детям от первого брака





Роман Рябцев в 90-х годах стал одним из основателей популярной группы «Технология». Но в 1993 году он ушел из музыкального коллектива ради сольной карьеры. Через десять лет коллеги вновь воссоединились, а год назад артист заявил, что вновь готов отправиться «в свободное плаванье». Сейчас экс-вокалист «Технологии» трудится над сольным проектом, выступает в клубах и работает в студии. Но Рябцев нигде не работает официально, поэтому бывшей жене пришлось через суд отстаивать право детей на алименты в минимальном размере. Решение было вынесено в ее пользу, но 48-летний артист игнорирует судебное постановление.Четыре года назад в прессе появились сведения о том, что Роман Рябцев второй раз женился. Писали, что его второй супругой стала журналистка Марина Канцлер. Но спустя год выяснилось, что музыкант взял в жены другую женщину – Наталию Рябцеву, которая подарила ему дочь.