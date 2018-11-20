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Актёр Владимир Машков прошёл стажировку в оркестре Минобороны

Ради съёмок в многосерийной военной драме «Медное солнце» актёру Владимиру Машкову пришлось пройти стажировку в оркестре Министерства обороны России. Ежедневно по четыре часа он учился дирижировать, играть и шагать строем.

Актёр Владимир Машков прошёл стажировку в оркестре Минобороны

Сюжет драмы разворачивается в Средней Азии, в удалённом кишлаке. Возвратившийся с несостоявшегося конкурса полковой оркестр обнаруживает пустые бараки, и перед молодыми солдатами становится выбор: догонять полк или оставаться на страже порядка в кишлаке. Герой Владимира Машкова очень талантливый военный дирижёр, не всегда внимательный к себе, но понимающий окружающих.

Для того, чтобы правдиво сыграть свои роли, Машков и двенадцать молодых актёров проходили обучение в оркестре Минобороны. После этого отправились на съёмки в Узбекистан, которые проходили в городе Хива, имеющем неповторимый колорит Средней Азии.

Актёр Владимир Машков прошёл стажировку в оркестре Минобороны

В конце ноября этого года в эфире телеканала НТВ должна состояться премьера многосерийной киноленты «Медное солнце». Это станет практически подарком на юбилей актёра – 27 ноября ему исполняется 55 лет. Широкий зритель помнит и любит Владимира Машкова по фильмам «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Экипаж» и многих других.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:33

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