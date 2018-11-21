Актер Джим Керри объяснил, почему предпочитает одиночество
Джим Керри во время интервью на Radio Times рассказал, что в данное время он живет «уединенной и изолированной жизнью». 56-летний комедийный актер объяснил слушателям радио, почему предпочитает одиночество.
Голливудский актер Джим Керри в последнее время не хочет внимания и славы. Жизнь артиста можно назвать изолированной, так как он много времени проводит в одиночестве. По словам звезды, ему нравится уединение с самим собой. Он много читает, рисует и занимается скульптурой. Невзирая на это, голливудская звезда находит время на свидания. Стоит напомнить, что Джим Керри перестал выходить на люди после трагической кончины его бывшей возлюбленной Катрионы Райт, а также скандала, связанного с гибелью девушки. Актер впал в депрессию, однако теперь ему уже намного лучше. В начале осени стартовал на канале Showtime сериал «Шучу», в котором главную роль исполнил Керри. Фанаты знаменитого комедийного актера очень рады этому проекту, так как в последнее время артист отказывался работать в Голливуде.
Ранее издание «ДНИ 24» сообщало, что известный голливудский комик Джим Керри в соцсети Twitter зашифровал послание с непристойным содержанием Марку Цубергеру - создателю соцсети Facebook.
Голливудский актер Джим Керри в последнее время не хочет внимания и славы. Жизнь артиста можно назвать изолированной, так как он много времени проводит в одиночестве. По словам звезды, ему нравится уединение с самим собой. Он много читает, рисует и занимается скульптурой. Невзирая на это, голливудская звезда находит время на свидания. Стоит напомнить, что Джим Керри перестал выходить на люди после трагической кончины его бывшей возлюбленной Катрионы Райт, а также скандала, связанного с гибелью девушки. Актер впал в депрессию, однако теперь ему уже намного лучше. В начале осени стартовал на канале Showtime сериал «Шучу», в котором главную роль исполнил Керри. Фанаты знаменитого комедийного актера очень рады этому проекту, так как в последнее время артист отказывался работать в Голливуде.
Ранее издание «ДНИ 24» сообщало, что известный голливудский комик Джим Керри в соцсети Twitter зашифровал послание с непристойным содержанием Марку Цубергеру - создателю соцсети Facebook.