Учёные выявили взаимосвязь между забывчивостью и интеллектом





Анализируя роль забывчивости и памяти, нейрофизиологи анализировали способности человека решать проблемы. Основная задача памяти – оптимизация принятия решений. Но забывчивость является не менее важным элементом для мозга. Она позволяет расставить приоритеты в конкретных ситуациях. Недавно были обнаружены механизмы мозга, посвящённые полному забвению, а это означает постоянную реорганизацию памяти, при которой новая информация сохраняется, ненужная и не используемая – удаляется.Способность «отсеивать» с помощью забвения информацию стимулирует интеллект, позволяя обобщать события. Этот феномен известен в искусственном интеллекте, как регуляризация, помогающая создавать упрощённые модели, определяющие приоритет в существенной информации.Забывчивость даёт человеку эффективность, удаляя ненужную информацию. Вследствие этого быстрее находится нужная информация в накопленных знаниях, что ускоряет решение проблем.