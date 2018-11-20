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Учёные выявили взаимосвязь между забывчивостью и интеллектом

Учёные канадского университета в Торонто пришли к выводу, что забывчивость может быть признаком высокого интеллекта человека. Забывчивость позволяет быть человеку более эффективным и быстрее решать проблемы.

Учёные выявили взаимосвязь между забывчивостью и интеллектом

Анализируя роль забывчивости и памяти, нейрофизиологи анализировали способности человека решать проблемы. Основная задача памяти – оптимизация принятия решений. Но забывчивость является не менее важным элементом для мозга. Она позволяет расставить приоритеты в конкретных ситуациях. Недавно были обнаружены механизмы мозга, посвящённые полному забвению, а это означает постоянную реорганизацию памяти, при которой новая информация сохраняется, ненужная и не используемая – удаляется.

Способность «отсеивать» с помощью забвения информацию стимулирует интеллект, позволяя обобщать события. Этот феномен известен в искусственном интеллекте, как регуляризация, помогающая создавать упрощённые модели, определяющие приоритет в существенной информации.

Забывчивость даёт человеку эффективность, удаляя ненужную информацию. Вследствие этого быстрее находится нужная информация в накопленных знаниях, что ускоряет решение проблем.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:53

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