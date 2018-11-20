Ксения Бородина стала настоящей фанаткой Ольги Бузовой





Кстати, многие утверждают, что вокальные данные Бородиной получше, чем у Ольги.Хоть шоу «Бородина против Бузовой» своим названием должно подразумевать противостояние двух девушек, но на самом деле между ними отношения довольно тёплые. Пусть на телевидении Ксения и Ольга стоят по разные стороны «баррикад», но в личной жизни они, скорее, подруги.Надо отметить, что Ксюша сходила на концерт Ольги и рассказала, что знает все её песни наизусть, и в Stories показала, как подпевает Бузовой и на концерте, и в автомобиле.При этом прекрасно видно, что вокальные данные двух телезвезд почти не отличаются, и у них получился бы хороший дуэт, который взорвал бы российскую эстраду.А последним доказательством того, что Бородина стала окончательной поклонницей Оли, для пользователей стал очередной видеоролик. Во время выступления Ксения активно подпевает певице, а знание текстов было налицо.