Ксения Бородина стала настоящей фанаткой Ольги Бузовой
Ксения Бородина сегодня не скрывает, что знает наизусть все песни своей соведущей по "Дому-2" Ольги Бузовой.
Кстати, многие утверждают, что вокальные данные Бородиной получше, чем у Ольги.
Хоть шоу «Бородина против Бузовой» своим названием должно подразумевать противостояние двух девушек, но на самом деле между ними отношения довольно тёплые. Пусть на телевидении Ксения и Ольга стоят по разные стороны «баррикад», но в личной жизни они, скорее, подруги.
Надо отметить, что Ксюша сходила на концерт Ольги и рассказала, что знает все её песни наизусть, и в Stories показала, как подпевает Бузовой и на концерте, и в автомобиле.
При этом прекрасно видно, что вокальные данные двух телезвезд почти не отличаются, и у них получился бы хороший дуэт, который взорвал бы российскую эстраду.
А последним доказательством того, что Бородина стала окончательной поклонницей Оли, для пользователей стал очередной видеоролик. Во время выступления Ксения активно подпевает певице, а знание текстов было налицо.
Кстати, многие утверждают, что вокальные данные Бородиной получше, чем у Ольги.
Хоть шоу «Бородина против Бузовой» своим названием должно подразумевать противостояние двух девушек, но на самом деле между ними отношения довольно тёплые. Пусть на телевидении Ксения и Ольга стоят по разные стороны «баррикад», но в личной жизни они, скорее, подруги.
Надо отметить, что Ксюша сходила на концерт Ольги и рассказала, что знает все её песни наизусть, и в Stories показала, как подпевает Бузовой и на концерте, и в автомобиле.
При этом прекрасно видно, что вокальные данные двух телезвезд почти не отличаются, и у них получился бы хороший дуэт, который взорвал бы российскую эстраду.
А последним доказательством того, что Бородина стала окончательной поклонницей Оли, для пользователей стал очередной видеоролик. Во время выступления Ксения активно подпевает певице, а знание текстов было налицо.