Ford патентует технологию для борьбы с запахом в новом авто





Особый запах внутри нового авто вызывается летучими органическими веществами, которые выделяются определёнными материалами (кожей, пластиком, винилом). В новой патентной заявке компания Ford описывает технику, в случае которой авто перед продажей будут оставлять с открытыми окнами под солнцем. При этом опционально будет включён двигатель и климатические приборы. В таком состоянии машина будет находиться до полного удаления всех специфических запахов. Отмечается, что такая система будет работать только с авто, которые оснащаются системой автономного управления.При покупке транспортных средств главной проблемой для китайских водителей является неприятный запах внутри авто. Раньше Ford нанял 18 специалистов, которые ведут на исследовательском китайском предприятии работы, связанные с изучением материалов, источающих наиболее неприятные запахи.