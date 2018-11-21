Создателей "Фантастических тварей" обвиняют в плагиате советских фильмов
Российские учёные из Тувинского института обнаружили множественные сходства между недавно вышедшим фильмом «Фантастические твари: Преступление Грин-де-Вальда» и двумя советскими фильмами, вследствие чего обвинили создателей американской фантастики в плагиате.
Специалисты использовали для проверки программу «Антиплагиатор». Она была разработана для поиска схожести в научных трудах, а сейчас её используют и для анализа сюжетов фильмов. С помощью программы учёные пришли к выводу, что много сюжетных ходов «Фантастических тварей» совпадают с экранизациями книг советского писателя-фантаста Кира Булычёва «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». И совпадения не только в сюжетах, но и в мелких деталях.
Учёные отмечают, что ожидали подобного результата, так как проверка первой части фильма также указала на плагиат со стороны создателей «Фантастических тварей». Фильм на 90% копировал сюжет известного советского мультфильма «Тайна третьей планеты».
Специалисты использовали для проверки программу «Антиплагиатор». Она была разработана для поиска схожести в научных трудах, а сейчас её используют и для анализа сюжетов фильмов. С помощью программы учёные пришли к выводу, что много сюжетных ходов «Фантастических тварей» совпадают с экранизациями книг советского писателя-фантаста Кира Булычёва «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». И совпадения не только в сюжетах, но и в мелких деталях.
Учёные отмечают, что ожидали подобного результата, так как проверка первой части фильма также указала на плагиат со стороны создателей «Фантастических тварей». Фильм на 90% копировал сюжет известного советского мультфильма «Тайна третьей планеты».
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:00