АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.18 USD 65.59
Курс валют на 21.11.2018

Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица 2018 года по версии Forbes

Известное американское издание Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых исполнительниц песен 2018 года. Лидирует в данном рейтинге певица Кэти Перри, заработавшая за свой концертный тур Witness 83 000 000 долларов.

Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица 2018 года по версии Forbes

На втором месте стоит Тейлор Свифт с 80 000 000 долларов. Ее новый альбом Reputation в первые дни был продан с 2 000 000 тиражом. Третье место заняла певица Бейонсе с новым альбомом под названием Everything is Love с 65 000 000 долларов. Поп-рок-исполнительница Пинк с новым альбомом Beautiful Trauma, а также заработком 52 000 000 долларов разместилась на четвертой строчке данного списка. Замыкает пятерку лидеров не менее популярная вокалистка Леди Гага, заработавшая 50 000 000 долларов.

Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица 2018 года по версии Forbes

Портал «ДНИ 24» ранее сообщал, что Виктория Дайнеко в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам о своей новой машине.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица 2018
Новая станция беспроводной подзарядки Satechi с
Учёные вылечили бессоницу звуками вымышленного
Создатель «Симпсонов» может переехать жить в
Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с
102-летние британские близняшки раскрыли секрет
Найдена связь между депрессией и аритмией
Ольга Серябкина продемонстрировала идеальную
Вернуть покупателей: какие промоактивности
Рэп-исполнитель Снуп Догг получил звезду на Аллее
Светлана Лобода сообщила в Instagram о
Виталине Цымбалюк-Романовской мировой суд вынес
Актёр Владимир Машков прошёл стажировку в
Японцы сделали гоночное авто Suzuki Swift с
Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами
Учёные выявили взаимосвязь между забывчивостью и
Ксения Бородина стала настоящей фанаткой Ольги
Ford патентует технологию для борьбы с запахом в
Дроны признаны безопасным средством перевозки
Дарья Мельникова выставила большой живот на
Виктория Дайнеко рассказала фанатам о своем
Алана Мамаева объявила о продаже бомберов в
Анна Калашникова снялась обнажённой перед
В Индонезии на берегу нашли кита с сотней
В Великобритании после аварии на АЭС
Азиза рассказала, как потеряла ребенка после
Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании
Счетчики в душе заставляют постояльцев отелей
Алеся Кафельникова показала в Instagram отрывок
Дану Борисову возмутило поведение вдовы и дочери
Просмотреть все новости