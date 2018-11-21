Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица 2018 года по версии Forbes
Известное американское издание Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых исполнительниц песен 2018 года. Лидирует в данном рейтинге певица Кэти Перри, заработавшая за свой концертный тур Witness 83 000 000 долларов.
На втором месте стоит Тейлор Свифт с 80 000 000 долларов. Ее новый альбом Reputation в первые дни был продан с 2 000 000 тиражом. Третье место заняла певица Бейонсе с новым альбомом под названием Everything is Love с 65 000 000 долларов. Поп-рок-исполнительница Пинк с новым альбомом Beautiful Trauma, а также заработком 52 000 000 долларов разместилась на четвертой строчке данного списка. Замыкает пятерку лидеров не менее популярная вокалистка Леди Гага, заработавшая 50 000 000 долларов.
Портал «ДНИ 24» ранее сообщал, что Виктория Дайнеко в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам о своей новой машине.
На втором месте стоит Тейлор Свифт с 80 000 000 долларов. Ее новый альбом Reputation в первые дни был продан с 2 000 000 тиражом. Третье место заняла певица Бейонсе с новым альбомом под названием Everything is Love с 65 000 000 долларов. Поп-рок-исполнительница Пинк с новым альбомом Beautiful Trauma, а также заработком 52 000 000 долларов разместилась на четвертой строчке данного списка. Замыкает пятерку лидеров не менее популярная вокалистка Леди Гага, заработавшая 50 000 000 долларов.
Портал «ДНИ 24» ранее сообщал, что Виктория Дайнеко в своем Instagram-аккаунте рассказала фолловерам о своей новой машине.