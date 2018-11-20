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Дарья Мельникова выставила большой живот на публике

Известная актриса Дарья Мельникова выставила большой живот на публике. Артистка посетила благотворительную барахолку "Делись добром, Москва!". Соответствующее фото звезда разместила в своем аккаунте Instagram.

Дарья Мельникова выставила большой живот на публике

Дарья Мельникова поблагодарила в Сети организаторов и участников благотворительного мероприятия. Актриса отметила, что для нее честь быть частью этой команды. Знаменитость сообщила фанатам соцсети, что на благотворительной барахолке было собрано 3 440 172 руб. Кинозвезда уточнила, что собранные средства будут отправлены в детскую клинику "Дом с маяком". Пост за шесть часов собрал свыше 12 тысяч лайков и более 90 комментариев. Фолловеры обратили внимание на огромный живот Дарьи Мельниковой. Некоторые поклонники даже не знали, что актриса беременна. Они поздравили знаменитость с будущим пополнением в ее семье. Стоит напомнить, что актриса в 2013 году вышла замуж за Артура Смольянинова. Через два года у пары родился сын. Информация о второй беременности Дарьи Мельниковой появились в августе. С тех пор кинозвезда перестала скрывать от общественности свое интересное положение.

Ранее интернет-издание «ДНИ 24» сообщало, что 43-летний Энрике Иглесиас в соцсети Instagram опубликовал видео, на котором показал поклонникам их с Анной Курниковой малышей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:10

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