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Создатель «Симпсонов» может переехать жить в Россию

В своем недавнем интервью создатель «Симпсонов» рассказал о своих корнях и возможности переезда в Россию. По словам Майка Рейсса, он на 50% русский, передает информагентство РИА ФАН.

Создатель «Симпсонов» может переехать жить в Россию

В связи с тем, что в роду Рейсса есть русские, у сценариста и продюсера «Симпсонов» уточнили, готов ли он переехать в Россию. На это он ответил, что у него есть такая возможность, так как его мать является чистокровной русской.

В связи с этим Майк Рейсс считает, что Россия может быть для него хорошим вариантом при необходимости сменить страну проживания. Создатель «Симпсонов» заметил, что на сегодняшний день наш мир является слишком бурным и изменчивым, потому хорошо иметь «запасной аэродром». В ближайшее время Майк Рейсс пока не рассматривал возможность переезда в РФ.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:00

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