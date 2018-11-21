Создатель «Симпсонов» может переехать жить в Россию





В связи с тем, что в роду Рейсса есть русские, у сценариста и продюсера «Симпсонов» уточнили, готов ли он переехать в Россию. На это он ответил, что у него есть такая возможность, так как его мать является чистокровной русской.В связи с этим Майк Рейсс считает, что Россия может быть для него хорошим вариантом при необходимости сменить страну проживания. Создатель «Симпсонов» заметил, что на сегодняшний день наш мир является слишком бурным и изменчивым, потому хорошо иметь «запасной аэродром». В ближайшее время Майк Рейсс пока не рассматривал возможность переезда в РФ.