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Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым силовым агрегатом

Компания Subaru входит в электрифицированный сегмент на современном авторынке. Кроссовер Subaru XV наделили гибридной версией с двухлитровым силовым агрегатом.

Кроссовер Subaru XV получил гибридную версию с двухлитровым силовым агрегатом

Пресс-службой компании анонсирован дебют кросса Subaru XV Hybrid на Лос-Анджелесском автосалоне. Запас хода на электротяге составляет 27 км. Максимальная скорость автомобиля достигает 104 км/час. Авто наделили литий-ионной батареей на 8,8 кВт/час. Это обеспечивает до 27 километров пробега на электричестве и развитие скорости до 104 км/час без включения ДВС. Подзаряжаемая гибридная система в своей основе имеет 2,0-литровый «оппозитник», который работает на пару с двумя электродвигателями, системой полного привода, вариаторной трансмиссией. Один из электродвигателей работает в 2 режимах: генератор либо мотор. Второй электродвигатель обладает функцией рекуперации тормозной энергии. АКБ разместили в багажнике, сократив его объем на 138 л. Мощность автомобиля снизилась со 152 до 137 лошадиных сил.

Новостным изданием «Dni24» ранее сообщалось, что транспортные средства Toyota Succeed, а также Toyota Probox получили гибридные версии.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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