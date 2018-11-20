В Великобритании после аварии на АЭС госпитализированы трое рабочих

"Будет осуществлено полное расследование произошедшего, поскольку безопасность - это наш основной приоритет", - заявляет руководство АЭС.





Официальный сайт АЭС Хейшем сообщил о произошедшем в вечер понедельника 19 ноября несчастном случае. Предприятие построено в графстве Ланкашире возле залива Моркам. Возле одноимённого города находятся две отдельные станции: Хейшем В и А, которые имеют по одному реактору AGR.На первой станции произошла аварии, в ходе которой травмы получили трое сотрудников. Обстоятельства случившегося руководство электростанции не приводит.При этом администрация уверяет, что со всей тщательностью проверит Хейшем-1, чтобы больше не допускать подобных инцидентов. Раненые получат должное лечение и денежную компенсацию.Хейшем на сегодняшний день является одной из мощнейших станций в Англии. Продвинутые реакторы AGR снабжены газовым охлаждением.