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В Великобритании после аварии на АЭС госпитализированы трое рабочих

На северо-западе Великобритании трое рабочих госпитализированы вследствие аварии на АЭС. Руководство электростанции уверяет, что никакой угрозы поломка не представляет.

В Великобритании после аварии на АЭС госпитализированы трое рабочих

Официальный сайт АЭС Хейшем сообщил о произошедшем в вечер понедельника 19 ноября несчастном случае. Предприятие построено в графстве Ланкашире возле залива Моркам. Возле одноимённого города находятся две отдельные станции: Хейшем В и А, которые имеют по одному реактору AGR.

На первой станции произошла аварии, в ходе которой травмы получили трое сотрудников. Обстоятельства случившегося руководство электростанции не приводит.

При этом администрация уверяет, что со всей тщательностью проверит Хейшем-1, чтобы больше не допускать подобных инцидентов. Раненые получат должное лечение и денежную компенсацию.

"Будет осуществлено полное расследование произошедшего, поскольку безопасность - это наш основной приоритет", - заявляет руководство АЭС.

Хейшем на сегодняшний день является одной из мощнейших станций в Англии. Продвинутые реакторы AGR снабжены газовым охлаждением.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:17

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