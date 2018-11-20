102-летние британские близняшки раскрыли секрет своего долголетия





Известные близняшки живут вместе в британском городе Сторпорт-он-Северн в графстве Вустершир. Из двух сестер старшей считается Филис, появившаяся на свет на 25 минут раньше Ирен. Близнецы рассказали, что считают причиной своего долголетия привычку есть много рыбы и запивать ее крепким алкоголем. При этом выпивают сестры за раз не больше двух стопок.Как рассказал 59-летний сын Филис, Карл, день рождения сестер было решено справлять дома, так как старшая страдает сосудистой деменцией и испытывает неловкость в многолюдных местах. В свою очередь младшей близняшке тяжело даются перемещения на дальние расстояния. И даже вопреки таким проблемам со здоровьем Филис и Ирен не болеют артритом и могут похвастаться нормальным артериальным давлением.