Алана Мамаева объявила о продаже бомберов в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина
Алана Мамаева, жена находящегося в СИЗО футболиста Павла Мамаева, объявила в Instagram о старте продаж бомберов в поддержку мужа и Александра Кокорина, так же находящегося под стражей. Все вырученные средства пойдут на «благие дела», заявила она.
На снимке, размещённом Аланой, она одета в чёрный бомбер с написанными латиницей фамилиями полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Алана написала, стильные вещи доступны по цене шесть тысяч рублей, а из размеров в наличии – S и L.
Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО как зачинщики драки, устроенной в начале октября в одном из московских кафе. Они избили водителя известной ведущей Ольги Ушаковой, напали на чиновника Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пробудут в СИЗО игроки минимум до восьмого декабря.
На снимке, размещённом Аланой, она одета в чёрный бомбер с написанными латиницей фамилиями полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Алана написала, стильные вещи доступны по цене шесть тысяч рублей, а из размеров в наличии – S и L.
Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО как зачинщики драки, устроенной в начале октября в одном из московских кафе. Они избили водителя известной ведущей Ольги Ушаковой, напали на чиновника Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пробудут в СИЗО игроки минимум до восьмого декабря.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:43