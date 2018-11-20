Алана Мамаева объявила о продаже бомберов в поддержку Павла Мамаева и Александра Кокорина

На снимке, размещённом Аланой, она одета в чёрный бомбер с написанными латиницей фамилиями полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Алана написала, стильные вещи доступны по цене шесть тысяч рублей, а из размеров в наличии – S и L.Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО как зачинщики драки, устроенной в начале октября в одном из московских кафе. Они избили водителя известной ведущей Ольги Ушаковой, напали на чиновника Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Пробудут в СИЗО игроки минимум до восьмого декабря.