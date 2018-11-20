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Азиза рассказала, как потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова

Певица Азиза рассказа о том, как потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова. Подробно об этой трагедии знаменитость рассказала, став главной героиней нового выпуска программы «Судьба человека».

Азиза рассказала, как потеряла ребенка после убийства Игоря Талькова

По словам Азизы, она сама хорошо знала Игоря Талькова. Когда 27 лет назад он был убит при загадочных обстоятельствах, главным подозреваемым стал Игорь Малахов. И хоть он официально числился телохранителем певицы, она призналась, что это было совсем не так. Фигурант дела оказался любимым мужчиной звезды, более того, Азиза уже был от него беременна, и в скором времени планировалось сыграть их свадьбу.

Должность ее личного телохранителя знаменитость объясняет простой формальностью, требовавшейся для их совместной поездки на отдых. Когда же застрелили Игоря Талькова, а в дальнейшем начали рассматривать Игоря Малахова как главного фигуранта дела об убийстве, счастье Азизы рассыпалось. Из-за переживаний она потеряла ребенка. По словам Азизы, хоть пистолет и принадлежал Малахову, в момент убийства она видела оружие в руках Валерия Шляфмана, директора Игоря Талькова.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11

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