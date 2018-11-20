Светлана Лобода сообщила в Instagram о восстановлении здоровья и готовности к гастролям
Светлана Лобода в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост о своем самочувствии. Знаменитая певица рассказала фанатам о состоянии здоровья, а также своей готовности к гастролям.
Доктора Боткинской больницы сообщили Светлане Лободе, что её здоровье постепенно восстанавливается. По словам звезды, уже в скором времени жители Урала смогут прийти на её концерты. Помимо гастролей, знаменитость готовится к съёмкам клипа на композицию "Инстадрама". Также певица выразила благодарность соседке по палате, которая помогала ей в тяжёлое для нее время. Фолловеры просто в восторге от данной новости. Многие фанаты начали писать звезде комплименты и добрые пожелания. За час пост собрал около 24 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев.
Накануне портал «ДНИ 24» сообщал, что Николь Кидман появилась на красной дорожке церемонии вручения премии Governors Awards в платье из бисера.
Доктора Боткинской больницы сообщили Светлане Лободе, что её здоровье постепенно восстанавливается. По словам звезды, уже в скором времени жители Урала смогут прийти на её концерты. Помимо гастролей, знаменитость готовится к съёмкам клипа на композицию "Инстадрама". Также певица выразила благодарность соседке по палате, которая помогала ей в тяжёлое для нее время. Фолловеры просто в восторге от данной новости. Многие фанаты начали писать звезде комплименты и добрые пожелания. За час пост собрал около 24 тысяч одобрительных лайков и более 160 комментариев.
Накануне портал «ДНИ 24» сообщал, что Николь Кидман появилась на красной дорожке церемонии вручения премии Governors Awards в платье из бисера.