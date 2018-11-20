Алеся Кафельникова показала в Instagram отрывок своей новой песни





Судя по последним тенденциям, Алеся Кафельникова решила начать карьеру певицы. 20-летняя знаменитость всё чаще публикует в Instagram ролики, демонстрируя свои вокальные возможности, а новый пост прямо говорит о том, что звезда намерена записать песню в студии и представить её на суд общественности. Пока же она решила порадовать верных фанатов отрывком композиции, спев её во время поездки в автомобиле под музыку из мобильного телефона. Будущая исполнительница отметила, на самом деле это её самая первая песня, но она долго не решалась показать её поклонникам. Как оказалось, она зря испытывала сомнения. Подписчики в один голос назвали её лучшей и буквально "засыпали" комплиментами, добрыми пожеланиями и посланиями с выражением своих чувств к хозяйке аккаунта.Кроме того, некоторые заинтересовались, кто сидел за рулём автомобиля во время съёмки видео. В зеркале заднего вида так и не отразилось лицо спутника модели, но общие черты указывали, что это мужчина. Публикация начала очень быстро набирать популярность, а также одобрительные лайки.