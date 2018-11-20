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Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами

Холдинг «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех» заключил с брендом УАЗ контракт на поставку современных суперконденсаторных модулей. Ими обеспечивается запуск мотора авто в случае экстремально низких температур до минус 50°C.

Автомобили УАЗ оснастят суперконденсаторами

Данные изделия обеспечивают возможность эксплуатации авто в условиях сурового климата. Суперконденсаторы уменьшают нагрузку на аккумулятор машины, обеспечивая гарантированный запуск мотора при штатных разряженных батареях. Данные устройства в отличие от современных электрохимических аккумуляторов мгновенно отдают электроэнергию, являются устойчивыми к перепадам температур. Суперконденсаторный модуль обладает сроком эксплуатации в 12 лет. Серийное производство суперконденсаторов организовали на базе Акционерного Общества «ИМЦ Концерна «Вега», входящего в холдинг «Росэлектроника».

Александр Кулиш, являющийся генеральным директором «Веги», отметил, что суперконденсаторы обеспечивают импульсное кратковременное (0,1-10 сек) выделение энергии. Модули используются в электрических системах авто, в комплексах связи, вжелезнодорожной и строительной технике, в системах жизнеобеспечения медицинских учреждений.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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