Дану Борисову возмутило поведение вдовы и дочери Евгения Осина у его гроба

Простится с Евгением Осиным пришли его коллеги, поклонники, концертные директора, родные и друзья – всего около двухсот человек. Многие из присутствовавших взяли слово и прощались с артистом каждый по-своему. Бывшая жена Наталья Черемисина поблагодарила его за дочь и попросила прощения. Дочь Агния прочитала с экрана дорогого гаджета стихотворение, посвящённое умершему отцу, которое многие посчитали странным.Дана Борисова, которая в своё время проходила вместе с Осиным курс лечения от алкогольной зависимости в Таиланде, была возмущена, услышав слова, зачитанные Агнией. Позже она заявила, что когда Евгению нужна была помощь, то рядом никого не было. Теперь же, когда «на горизонте» появилось немалое наследство, родственники всполошились.Сестра певца Альбина заявила, что они никогда не бросали Евгения и всячески ему помогали. Несмотря на это, Осин умер в одиночестве в своей огромной квартире.