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Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии после шоу в Крокусе

Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии после шоу в Крокусе. Ее мучают сильные боли в ногах.

В эти выходные прошел первый сольный концерт девушки под эпическим названием «Принимай меня». Оля со своей командой организовала довольно неплохое шоу, которое обсуждается общественностью.

Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии после шоу в Крокусе

Ради этого выступления Бузова три месяца подряд репетировала. Изнуряющая работа выбила ведущую Дома-2 из сил, а из-за низкоуглеводного рациона для Ольга сильно похудела, что сказалась на ее самочувствии.

Переживания дали о себе знать даже на шоу, когда со звездой случилась истерика после того, как она взлетела в воздух на тросах. От боли в ногах у певицы начали трястись коленки, и позже она сняла туфли и босиком продолжила концерт.

В Stories сегодня Ольга выложила публикацию, где поведала о неважном самочувствии после выступления. Она говорит, что ноги болят у неё до сих пор, и ей даже тяжело передвигаться.

Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии после шоу в Крокусе

«Я вообще ходить не могу. У меня такое ощущение, что меня били палками, по мне ходили слоны, ездили грузовики», - жалуется исполнительница и рассказывает, что пойдет на работу, несмотря на плохое самочувствие.

Фанаты уже пожалели знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:51

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