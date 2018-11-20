Ольга Бузова рассказала о плохом самочувствии после шоу в Крокусе

«Я вообще ходить не могу. У меня такое ощущение, что меня били палками, по мне ходили слоны, ездили грузовики», - жалуется исполнительница и рассказывает, что пойдет на работу, несмотря на плохое самочувствие.





В эти выходные прошел первый сольный концерт девушки под эпическим названием «Принимай меня». Оля со своей командой организовала довольно неплохое шоу, которое обсуждается общественностью.Ради этого выступления Бузова три месяца подряд репетировала. Изнуряющая работа выбила ведущую Дома-2 из сил, а из-за низкоуглеводного рациона для Ольга сильно похудела, что сказалась на ее самочувствии.Переживания дали о себе знать даже на шоу, когда со звездой случилась истерика после того, как она взлетела в воздух на тросах. От боли в ногах у певицы начали трястись коленки, и позже она сняла туфли и босиком продолжила концерт.В Stories сегодня Ольга выложила публикацию, где поведала о неважном самочувствии после выступления. Она говорит, что ноги болят у неё до сих пор, и ей даже тяжело передвигаться.Фанаты уже пожалели знаменитость и пожелали ей скорейшего выздоровления.