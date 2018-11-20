Анна Калашникова снялась обнажённой перед свадьбой с миллионером
Анна Калашникова перед свадьбой снялась обнажённой в новой фотосессии. Поклонники уверены, что звезда готовится к брачной церемонии, так как недавно её заметили в свадебном салоне.
Недавно певица провела отпуск на Таити вместе с 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым. Поклонники уверены, что Анна Калашникова готовится к свадьбе с возлюбленным, потому что недавно она выбирала свадебное платье. Помимо скандальных романов девушка прославилась нестандартными нарядами, однако её последняя фотосессия произвела на фанатов неизгладимое впечатление, поскольку знаменитость позировала перед камерой обнажённой, прикрывшись маленькой сумочкой.
В интервью с журналистами Анна Калашникова рассказала, что она снялась в фотосессии для бренда подруги Анны Вульф, рекламируя новую коллекцию аксессуаров. Стоит напомнить, что в мире моды является весьма популярной фишка с раздеванием во время фотосессий.
Недавно певица провела отпуск на Таити вместе с 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым. Поклонники уверены, что Анна Калашникова готовится к свадьбе с возлюбленным, потому что недавно она выбирала свадебное платье. Помимо скандальных романов девушка прославилась нестандартными нарядами, однако её последняя фотосессия произвела на фанатов неизгладимое впечатление, поскольку знаменитость позировала перед камерой обнажённой, прикрывшись маленькой сумочкой.
В интервью с журналистами Анна Калашникова рассказала, что она снялась в фотосессии для бренда подруги Анны Вульф, рекламируя новую коллекцию аксессуаров. Стоит напомнить, что в мире моды является весьма популярной фишка с раздеванием во время фотосессий.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:40