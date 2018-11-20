Анна Калашникова снялась обнажённой перед свадьбой с миллионером





Недавно певица провела отпуск на Таити вместе с 53-летним канадским миллионером Олегом Накариковым. Поклонники уверены, что Анна Калашникова готовится к свадьбе с возлюбленным, потому что недавно она выбирала свадебное платье. Помимо скандальных романов девушка прославилась нестандартными нарядами, однако её последняя фотосессия произвела на фанатов неизгладимое впечатление, поскольку знаменитость позировала перед камерой обнажённой, прикрывшись маленькой сумочкой.В интервью с журналистами Анна Калашникова рассказала, что она снялась в фотосессии для бренда подруги Анны Вульф, рекламируя новую коллекцию аксессуаров. Стоит напомнить, что в мире моды является весьма популярной фишка с раздеванием во время фотосессий.