В Индонезии на берегу нашли кита с сотней пластиковых стаканчиков в желудке





В связи с этим в очередной раз поднимается вопрос о загрязнении планеты пластиковым мусором. Если ежегодно производится почти 400 млн тонн пластика, то переработать удается всего около 20%. В результате часть образовавшегося мусора нередко попадает в Мировой океан, превращаясь в угрозу для местной фауны.Сотрудники Индонезийского национального парка Вакатоби, обнаружившие тело кашалота на берегу, извлекли из желудка млекопитающего 5,9 кг мусора. Речь идет о более, чем сотне стаканчиков, 25 пакетах, четырех бутылках, паре шлепанцев и нейлоновом мешке. Кроме того, там же оказалась и масса других более мелких фрагментов из пластика. Уже начавшее разлагаться тело животного не дало возможности экспертам WWF Индонезии определить причину его смерти.