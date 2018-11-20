Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании на сцене

Как сообщает USA Today, однажды Твейн не смогла сдержать естественную нужду прямо перед публикой. По словам 53-летней артистки, в тот раз ей посчастливилось скрыть оплошность. Гитаристка поднялась со стула, не прекращая петь, и опрокинула на сцену стоящий рядом стакан воды.Также Твейн повезло быть в юбке, впрочем, откровенно сознаться в редком конфузе она ничуть не постеснялась. Другая ситуация с певицей стала едва ли не хуже первой, поскольку знаменитость оказалась совершенно голой посреди гостиничного коридора.В римском отеле, куда Твейн заселилась с супругом, она легла спать раздетой. Ночью гитаристка вышла в уборную, но перепутала дверь с входной. При этом замок заперся, и вернуться в комнату Твейн смогла лишь благодаря мужу.Отметим, что в 2016 году, по данным Forbes, канадка попала в десятку наиболее высокооплачиваемых певиц. Организация PETA присвоила Твейн титул самой сексуальной вегетарианки. На сегодняшний день звезда выпустила 6 альбомов и продолжает активно гастролировать.