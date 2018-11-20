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Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании на сцене

Певица Шанайя Твейн рассказала про постыдный инцидент с мочеиспусканием на сцене во время концерта. В жизни поп-исполнительницы из Канады такой неудобный случай не единственный.

Певица Шанайя Твейн рассказала о мочеиспускании на сцене

Как сообщает USA Today, однажды Твейн не смогла сдержать естественную нужду прямо перед публикой. По словам 53-летней артистки, в тот раз ей посчастливилось скрыть оплошность. Гитаристка поднялась со стула, не прекращая петь, и опрокинула на сцену стоящий рядом стакан воды.

Также Твейн повезло быть в юбке, впрочем, откровенно сознаться в редком конфузе она ничуть не постеснялась. Другая ситуация с певицей стала едва ли не хуже первой, поскольку знаменитость оказалась совершенно голой посреди гостиничного коридора.

В римском отеле, куда Твейн заселилась с супругом, она легла спать раздетой. Ночью гитаристка вышла в уборную, но перепутала дверь с входной. При этом замок заперся, и вернуться в комнату Твейн смогла лишь благодаря мужу.

Отметим, что в 2016 году, по данным Forbes, канадка попала в десятку наиболее высокооплачиваемых певиц. Организация PETA присвоила Твейн титул самой сексуальной вегетарианки. На сегодняшний день звезда выпустила 6 альбомов и продолжает активно гастролировать.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:10

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