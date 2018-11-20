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Samsung готовит к презентации флагманские смартфоны Galaxy S10 и сгибающуюся модель Galaxy F

В стартовой линейке новых смартфонов Samsung Galaxy S10 ожидаются нестандартные цвета и модельные номера. Также производители намерены представить сгибающуюся модель Galaxy F.

Samsung готовит к презентации флагманские смартфоны Galaxy S10 и сгибающуюся модель Galaxy F

Линейку новых устройств Galaxy S10 представят две премиальные модели и одна более доступная. Модификации SM-G973x и SM-G975x разработчики наделили по бокам изогнутыми дисплеями диагональю 5,8 и 6,44 дюйма, а также в них будут встроены ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев. Более доступный смартфон SM-G970x оснащён плоским экраном с обычным дактилоскопическим датчиком. Новые гаджеты будут представлены в четырёх цветах – черном, белом, жёлтом и зелёном.

Источники также сообщают о выходе сгибающейся модели Galaxy F, которая будет представлена для разных рынков под номерами SM-F900U, SM-F900N и SM-F900F. Это устройство получит 512 Гб флэш-памяти, а его корпус будет выполнен в серебристой и чёрной расцветках.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 16:58

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