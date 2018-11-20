Ученые создали устройство для полного сканирования тела





Сканер, разработанный и сконструированный сотрудниками Калифорнийского университета и инженерами United Imaging Healthcare, получил название Explorer. Он совмещает в себе две технологии, отвечающие за точность создания 3D модели тела пациента. Речь идет о позитронно-эмиссионной и компьютерной томографиях.На то, чтобы идеально совместить технологии и собрать их в одном устройстве, ученым и инженерам потребовалось семь лет. Благодаря задействованному в Explorer тандему, сканер превосходит по своей эффективности любые другие существующие ныне способы сканирования тела. Еще одним преимуществом является сниженный в 40 раз объем облучения в сравнении со стандартными устройствами. Ввести Explorer в эксплуатацию в американских медцентрах планируется уже в следующем году.