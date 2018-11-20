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Ученые создали устройство для полного сканирования тела

Американские ученые совместно с китайским производителем медицинского оборудования создали первый сканер, способный составить изображение всего тела пациента. Как сообщают специалисты, устройство проводит полный цикл оцифровки за считанные минуты.

Ученые создали устройство для полного сканирования тела

Сканер, разработанный и сконструированный сотрудниками Калифорнийского университета и инженерами United Imaging Healthcare, получил название Explorer. Он совмещает в себе две технологии, отвечающие за точность создания 3D модели тела пациента. Речь идет о позитронно-эмиссионной и компьютерной томографиях.

На то, чтобы идеально совместить технологии и собрать их в одном устройстве, ученым и инженерам потребовалось семь лет. Благодаря задействованному в Explorer тандему, сканер превосходит по своей эффективности любые другие существующие ныне способы сканирования тела. Еще одним преимуществом является сниженный в 40 раз объем облучения в сравнении со стандартными устройствами. Ввести Explorer в эксплуатацию в американских медцентрах планируется уже в следующем году.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:40

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