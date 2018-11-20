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Сотрудники Apple наглядно показали, чем iPad Pro лучше большинства ПК

Сотрудники Apple опубликовали ролик с описанием плюсов своего нового планшета. Главной целью видео стала демонстрация пяти качеств iPad Pro, позволяющих ставить его в один ряд с персональными компьютерами.

Сотрудники Apple наглядно показали, чем iPad Pro лучше большинства ПК

Напомним, что продажа iPad Pro диагональю 11'' и 12,9'' в России была запущена уже больше десяти дней назад. В связи с этим Apple усиливает кампанию по продвижению своего нового продукта. Среди первых положительных качеств серии мощных планшетов производитель выделяет встроенный процессор A12X, делающий iPad Pro более производительным, чем большинство ПК. На втором месте стоит универсальность планшетов. В AppStore пользователи могут найти любые книги, игры, фильмы и массу полезных программ, расширяющих возможности устройства.


Отдельно в Apple выделяют компактность девайсов. iPad Pro можно взять с собой в дорогу, так как он может работать на протяжении десяти часов и работать как с сетями Wi-Fi, так и LTE. Еще одним преимуществом планшетов Apple является удобство в управлении сенсорным экраном и многозадачность устройства. Завершающим, пятым плюсом новых iPad Pro производитель выделяет Apple Pencil и клавиатуру Folio. Стилус дает возможность делать четкие чертежи и эскизы. Вторая функция представляет собой удобную физическую клавиатуру QWERTY.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:10

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