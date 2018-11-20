Сотрудники Apple наглядно показали, чем iPad Pro лучше большинства ПК





Напомним, что продажа iPad Pro диагональю 11'' и 12,9'' в России была запущена уже больше десяти дней назад. В связи с этим Apple усиливает кампанию по продвижению своего нового продукта. Среди первых положительных качеств серии мощных планшетов производитель выделяет встроенный, делающий iPad Pro более производительным, чем большинство ПК. На втором месте стоитпланшетов. В AppStore пользователи могут найти любые книги, игры, фильмы и массу полезных программ, расширяющих возможности устройства.Отдельно в Apple выделяютдевайсов. iPad Pro можно взять с собой в дорогу, так как он может работать на протяжении десяти часов и работать как с сетями Wi-Fi, так и LTE. Еще одним преимуществом планшетов Apple являетсяи многозадачность устройства. Завершающим, пятым плюсом новых iPad Pro производитель выделяет. Стилус дает возможность делать четкие чертежи и эскизы. Вторая функция представляет собой удобную физическую клавиатуру QWERTY.