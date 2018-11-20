Пользователи Сети нашли секретную функцию в устройстве iPhone
Пользователи смогли в устройстве iPhone найти секретную функцию. Она позволяет перемещать на клавиатуре в устройстве iPhone курсор. Данная информация передана блогерами в сети Twitter.
Блогеры отмечают, что в ходе набора текста на «яблочном» смартфоне можно перемещать курсор за счёт удержания пробела. В данном случае курсор двигается автоматически. Этим могут воспользоваться пользователи в случае возникновения проблем с перемещением вручную. В свою очередь многие пользователи продукции Apple выразили удивление, узнав про этот трюк, потому что долгое время им требовалась помощь при переносе курсора. Они не знали, как сделать легче пользование гаджетом. Стоит отметить, что запись автора публикации набрала в Twitter десятки тысяч репостов. При этом многие пользователи социальной сети поблагодарили блогера за такую полезную информацию.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что в Сети на фото засветились новые наушники модификации Apple AirPods 2. Также были продемонстрированы зарядные чехлы для данных беспроводных устройств Apple.
Блогеры отмечают, что в ходе набора текста на «яблочном» смартфоне можно перемещать курсор за счёт удержания пробела. В данном случае курсор двигается автоматически. Этим могут воспользоваться пользователи в случае возникновения проблем с перемещением вручную. В свою очередь многие пользователи продукции Apple выразили удивление, узнав про этот трюк, потому что долгое время им требовалась помощь при переносе курсора. Они не знали, как сделать легче пользование гаджетом. Стоит отметить, что запись автора публикации набрала в Twitter десятки тысяч репостов. При этом многие пользователи социальной сети поблагодарили блогера за такую полезную информацию.
Новостное издание «Dni24» ранее сообщало, что в Сети на фото засветились новые наушники модификации Apple AirPods 2. Также были продемонстрированы зарядные чехлы для данных беспроводных устройств Apple.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00