Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей





«Сольник» обошелся Ольге Бузовой в 30 млн рублей, два из которых досталось режиссеру концерта Алексею Голубеву. Еще миллион рублей Бузова заплатила за трюк, в котором она взмыла над сценой на специальных тросах.Отметим, что шоу Бузовой было наполнено крутыми спецэффектами, певица сменяла образы один за другим и даже публично исповедалась, рассказав, как сложно быть сильной и независимой женщиной.Нужно добавить, что уже 12 декабря сольный концерт Ольги Бузовой состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».