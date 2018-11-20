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Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей

В субботу в «Крокус Сити Холле» состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», собравшее 7500 зрителей, в числе которых оказались не только фанаты, но и коллеги певицы по шоу-бизнесу. Зрелищное мероприятие оказалось довольно затратным.

«Сольник» обошелся Ольге Бузовой в 30 млн рублей, два из которых досталось режиссеру концерта Алексею Голубеву. Еще миллион рублей Бузова заплатила за трюк, в котором она взмыла над сценой на специальных тросах.

Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей

Отметим, что шоу Бузовой было наполнено крутыми спецэффектами, певица сменяла образы один за другим и даже публично исповедалась, рассказав, как сложно быть сильной и независимой женщиной.

Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей

Нужно добавить, что уже 12 декабря сольный концерт Ольги Бузовой состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:01

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