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Хоккеиста Александра Радулова застали за поеданием банана во время матча

Пользователей Сети позабавил Александр Радулов, поедавший банан во время матча. На официальной странице Национальной хоккейной лиги в Twitter опубликовали видеоролик с участием российского игрока.

Хоккеиста Александра Радулова застали за поеданием банана во время матча

Накануне в социальной сети появился короткий ролик, на котором запечатлён хоккеист Александр Радулов, поедающий банан. Это видео показалось забавным пользователям Сети, и они принялись активно обсуждать спортсмена в комментариях. Некоторые припомнили, что Радулов постоянно попадает в кадр во время поглощения пищи или напитков, недавно хоккеиста запечатлели в тот момент, когда он пил газировку, сидя на скамейке.

Хоккеиста Александра Радулова застали за поеданием банана во время матча

Стоит напомнить, что вчера Александра Радулова признали первой звездой дня в НХЛ. 32-летний нападающий в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил две шайбы, а также отдал голевой пас.



 
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Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 15:59

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