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Натали на детском снимке перепутали с Аллой Пугачёвой

Певица Натали разместила на своей странице в Instagram снимок, на котором ей около пяти лет. Она рассказала, что многие её не узнали, подумав, что это Алла Пугачёва. Натали с радостью констатировала, многим всё же удалось разглядеть её черты в детской фотографии.

Натали на детском снимке перепутали с Аллой Пугачёвой

Ранее снимок с пятилетней Натали был размещён на странице МУЗ-ТВ с вопросом, кто же эта звезда. Подписчики называли разные имена, но чаще всего уверяли – это Алла Борисовна. В симпатичной белокурой девочке с красными бантами увидели и Гагарину, и Глюкозу, и Веру Брежневу. Но некоторых было сложно обмануть, и они сразу рассмотрели сходство с Натали. Пользователи писали, глаза сразу выдали их настоящую обладательницу.

Напомним, 44-летняя певица Натали давно в счастливом браке с Александром Рудиным. Пара воспитывает троих детей, самый младший из которых родился в апреле минувшего года. Певица часто делится с поклонниками фото и видео своих сыновей. В недавно размещённом ролике её старшие мальчики убирают в квартире, надев на голову подгузники младшего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:50

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