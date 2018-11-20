Натали на детском снимке перепутали с Аллой Пугачёвой

Ранее снимок с пятилетней Натали был размещён на странице МУЗ-ТВ с вопросом, кто же эта звезда. Подписчики называли разные имена, но чаще всего уверяли – это Алла Борисовна. В симпатичной белокурой девочке с красными бантами увидели и Гагарину, и Глюкозу, и Веру Брежневу. Но некоторых было сложно обмануть, и они сразу рассмотрели сходство с Натали. Пользователи писали, глаза сразу выдали их настоящую обладательницу.Напомним, 44-летняя певица Натали давно в счастливом браке с Александром Рудиным. Пара воспитывает троих детей, самый младший из которых родился в апреле минувшего года. Певица часто делится с поклонниками фото и видео своих сыновей. В недавно размещённом ролике её старшие мальчики убирают в квартире, надев на голову подгузники младшего.