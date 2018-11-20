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Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой

Алену Шишкову часто обвиняют в том, что она плохая мать. Но недавно модель заступилась за Алису в своем Instagram и стала образцово-показательной родительницей.

Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой

Бывшую возлюбленную рэп-исполнителя Тимати Алену Шишкову постоянно обвиняют в том, что она не занимается воспитанием Алисы. Девочка много времени проводит у своей бабушки, поскольку родители постоянно работают. Но несколько часов назад модель опубликовала в своем Instagram фото и видеоролик, на котором показала, как готовит печенье вместе с наследницей. В комментарии к публикации модель написала: "Кому печеньки с любовью?".

Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой

Преданные поклонники Алены Шишковой пришли в восторг и начали написать: "Жду рецептик, умнички девочки", "Молодцы девочки", "какая мамочка молодец, девочку нужно учить с детства! Простым вещам!", "Алёна,вы очень красивая,милая и обаятельная девушка,а главное-мама!Очень приятно наблюдать за вами", "Как мило!спасибо за настроение!Тоже с доченькой будем лепить))". Некоторые были удивлены, что модель умеет готовить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:40

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