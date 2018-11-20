Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала 30-летие на пляже в бикини
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала своё 30-летие на пляже в бикини. Идеальную фигуру в красном купальнике манекенщица продемонстрировала на мексиканском курорте Тулум.
В своём Instagram Хоск выставила несколько снимков, объявив поклонникам о начале своего дня рождения. Праздник модели пришлось отложить, ведь состояться он должен был ещё 7 ноября, однако знаменитость не смогла бросить свои профессиональные обязанности.
В частности, в рамках недавнего показа Хоск прошлась по подиуму в Dream Angels Fantasy Bra от Victoria's Secret стоимостью миллион долларов с бриллиантами и топазами. В Мексику с манекенщицей отправилась её коллега Марта Хант. 29-летняя модель выбрала для солнечных ванн раздельный купальник c чёрным верхом и леопардовыми бикини.
Такой же принт примерила на себя и Хоск, надев топ с длинным рукавом и распустив по ветру вьющиеся волосы. Не забыла модель поделиться и снимком со своим возлюбленным, который обнял манекенщицу на романтичном фоне закатного неба.
В своём Instagram Хоск выставила несколько снимков, объявив поклонникам о начале своего дня рождения. Праздник модели пришлось отложить, ведь состояться он должен был ещё 7 ноября, однако знаменитость не смогла бросить свои профессиональные обязанности.
В частности, в рамках недавнего показа Хоск прошлась по подиуму в Dream Angels Fantasy Bra от Victoria's Secret стоимостью миллион долларов с бриллиантами и топазами. В Мексику с манекенщицей отправилась её коллега Марта Хант. 29-летняя модель выбрала для солнечных ванн раздельный купальник c чёрным верхом и леопардовыми бикини.
Такой же принт примерила на себя и Хоск, надев топ с длинным рукавом и распустив по ветру вьющиеся волосы. Не забыла модель поделиться и снимком со своим возлюбленным, который обнял манекенщицу на романтичном фоне закатного неба.