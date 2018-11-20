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Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи

Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова из-за рака кожи, который у них диагностировали ранее, избегают солнца. До того, как было выявлено опасное заболевание, артисты очень любили загорать и проводить время на пляже.

Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи

По словам Натальи Сенчуковой, к вопросу загара пара относилась «бездумно» и пребывала на солнце тогда, когда это запрещено. Во время беседы с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» больные супруги рассказали, что даже купили себе солярий для дома. Но теперь они не могут принимать солнечные ванны из-за рака кожи.

О том, что врачи поставили страшный диагноз, Рыбин и Сенчукова молчали четыре года. Но теперь артисты решили рассказать об опасном недуге, чтобы предупредить зрителей об этой коварной болезни. Виктор и Наталья уверенны, что рак кожи у них возник из-за чрезмерной любви к солнцу. На сегодняшний день пара не загорает, а посещает пляж только в вечерние часы. По словам Рыбина, недавно они выступали в Дубае на музфестивале PaRus. В дневное время, когда было палящее солнце, супруги гуляли по торговому центру, а около 18 часов вечера пришли на пляж.

Как рассказали артисты Лере Кудрявцевой, они заметили на своей коже небольшие пятна. Виктор Рыбин пошел к косметологу, где ему удалили дефект на теле с помощью лазера. Но это не помогло и после процедуры опухоль образовалась вновь. Супруги решили сдать анализы и пройти биопсию. После того, как им озвучили неутешительные диагнозы, они немедленно начали лечение. На сегодняшний день Рыбин и Сенчукова уже прошли 13 сеансов лучевой терапии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:00

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