Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову и Галкина
Актер Станислав Садальский больше знаменит не своим творчеством, а едкими комментариями к успехам своих коллег. Так, недавно к нему «на язык» попала Ольга Бузова и Максим Галкин, которых актер раскритиковал в Instagram за отсутствие таланта.
В своем посте Садальский недоумевает, почему певица без голоса и артистичной пластики смогла «зацепить» столь огромное количество людей.
Также в публикации 67-летнего актера упомянут юморист Максим Галкин, талант которого, по мнению Садальского, сопоставим с популярностью Бузовой, и ему непонятно, как супругу Аллы Пугачевой удается собирать полные зрительские залы.
Свою публикацию Садальский проиллюстрировал стихотворением Валентина Гафта о современной поп-музыке и высмеял общее состояние российской культуры.
В своем посте Садальский недоумевает, почему певица без голоса и артистичной пластики смогла «зацепить» столь огромное количество людей.
Также в публикации 67-летнего актера упомянут юморист Максим Галкин, талант которого, по мнению Садальского, сопоставим с популярностью Бузовой, и ему непонятно, как супругу Аллы Пугачевой удается собирать полные зрительские залы.
Свою публикацию Садальский проиллюстрировал стихотворением Валентина Гафта о современной поп-музыке и высмеял общее состояние российской культуры.