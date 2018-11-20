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Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову и Галкина

Актер Станислав Садальский больше знаменит не своим творчеством, а едкими комментариями к успехам своих коллег. Так, недавно к нему «на язык» попала Ольга Бузова и Максим Галкин, которых актер раскритиковал в Instagram за отсутствие таланта.

В своем посте Садальский недоумевает, почему певица без голоса и артистичной пластики смогла «зацепить» столь огромное количество людей.

Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову и Галкина

Также в публикации 67-летнего актера упомянут юморист Максим Галкин, талант которого, по мнению Садальского, сопоставим с популярностью Бузовой, и ему непонятно, как супругу Аллы Пугачевой удается собирать полные зрительские залы.

Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову и Галкина

Свою публикацию Садальский проиллюстрировал стихотворением Валентина Гафта о современной поп-музыке и высмеял общее состояние российской культуры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:19

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