Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову и Галкина

В своем посте Садальский недоумевает, почему певица без голоса и артистичной пластики смогла «зацепить» столь огромное количество людей.Также в публикации 67-летнего актера упомянут юморист Максим Галкин, талант которого, по мнению Садальского, сопоставим с популярностью Бузовой, и ему непонятно, как супругу Аллы Пугачевой удается собирать полные зрительские залы.Свою публикацию Садальский проиллюстрировал стихотворением Валентина Гафта о современной поп-музыке и высмеял общее состояние российской культуры.