В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт
В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт, которого зачастую называют «чешским соловьем». 79-летний певец попал на больничную койку с диагнозом «воспаление верхних дыхательных путей», сообщила его продюсер Анета Штолцова.
По словам продюсера, в связи с ухудшением самочувствия был отменен концерт Карела Готта в его родном городе Пльзень.
Медики отмечают необходимость соблюдения карантина, поскольку Карел Готт имеет слабое здоровье, обусловленное продолжительным лечением от онкологического заболевания.
На счету Карела Готта около 200 пластинок, многие из которых увидели свет в Советском союзе, где певца знали и любили.
По словам продюсера, в связи с ухудшением самочувствия был отменен концерт Карела Готта в его родном городе Пльзень.
Медики отмечают необходимость соблюдения карантина, поскольку Карел Готт имеет слабое здоровье, обусловленное продолжительным лечением от онкологического заболевания.
На счету Карела Готта около 200 пластинок, многие из которых увидели свет в Советском союзе, где певца знали и любили.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:04