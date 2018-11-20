В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт





По словам продюсера, в связи с ухудшением самочувствия был отменен концерт Карела Готта в его родном городе Пльзень.Медики отмечают необходимость соблюдения карантина, поскольку Карел Готт имеет слабое здоровье, обусловленное продолжительным лечением от онкологического заболевания.На счету Карела Готта около 200 пластинок, многие из которых увидели свет в Советском союзе, где певца знали и любили.