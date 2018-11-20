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В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт

В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт, которого зачастую называют «чешским соловьем». 79-летний певец попал на больничную койку с диагнозом «воспаление верхних дыхательных путей», сообщила его продюсер Анета Штолцова.

В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт

По словам продюсера, в связи с ухудшением самочувствия был отменен концерт Карела Готта в его родном городе Пльзень.

Медики отмечают необходимость соблюдения карантина, поскольку Карел Готт имеет слабое здоровье, обусловленное продолжительным лечением от онкологического заболевания.

В Праге госпитализирован король чешской поп-музыки Карел Готт

На счету Карела Готта около 200 пластинок, многие из которых увидели свет в Советском союзе, где певца знали и любили.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:04

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