В Самаре умершую пенсионерку вызвали в пенсионный фонд за пособием на похороны





Жители Самары столкнулись с необычной ситуацией. Они недавно похоронили близкого человека. Но спустя несколько месяцев им пришло официальное уведомление из пенсионного фонда. Скончавшуюся женщину пригласили для того, чтобы оформить выплату на ее же погребение. Размер данной выплаты составил около 140 рублей. Но родственников пенсионерки возмутило то, что приглашение пришло на адрес женщины, которой уже нет в живых.О нелепой ситуации сообщил зять умершей пенсионерки, мужчина отметил, что ни смог не поделиться этой историей, поскольку она выходит за рамки приличного и разумного. О случившемся он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, чем вызвал бурные обсуждения среди интернет-пользователей.