Политик объяснил, почему в США не хотят видеть во главе Интерпола россиянина
Политик Сергей Марков рассказал, почему американские сенаторы выступили против назначения российского генерал-майора МВД Александра Прокопчука главой Интерпола. В США полагают, что Россия, взяв под свой контроль Интерпол, будет использовать международную организацию для решения выгодных ей политических вопросов.
Из интервью общественного политического журнала «ПолитЭкспрет», взятого у генерального директора Института политических исследований и доверенного лица президента России Владимира Путина Сергея Маркова, следует, что американские сенаторы всего лишь продолжают развивать стратегию по демонизации России, делая из нее международного врага. Все это осуществляется для совершения в России государственного переворота.
Кроме того, США продолжают давить на российскую элиту, изолируя ее от международной экономики. Попытка «выдавить» Александра Прокопчука из Интерпола после задержания предыдущего главы организации Мэн Хунвэя, подозреваемого в коррупции, похожа на обвинение российских спортсменов в приеме допинга. Америка хочет исключить российских представителей из всех международных организаций и не допустит на руководящие должности партнеров Российской Федерации или граждан этой страны.
Из интервью общественного политического журнала «ПолитЭкспрет», взятого у генерального директора Института политических исследований и доверенного лица президента России Владимира Путина Сергея Маркова, следует, что американские сенаторы всего лишь продолжают развивать стратегию по демонизации России, делая из нее международного врага. Все это осуществляется для совершения в России государственного переворота.
Кроме того, США продолжают давить на российскую элиту, изолируя ее от международной экономики. Попытка «выдавить» Александра Прокопчука из Интерпола после задержания предыдущего главы организации Мэн Хунвэя, подозреваемого в коррупции, похожа на обвинение российских спортсменов в приеме допинга. Америка хочет исключить российских представителей из всех международных организаций и не допустит на руководящие должности партнеров Российской Федерации или граждан этой страны.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:50