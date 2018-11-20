В интернет-магазине Huawei началась акция в честь «Черной пятницы»
В рамках популярной распродажи «Черная пятница» компания Huawei на своем официальном сайте shop.huawei.ru запустила специальную акцию. Она продлится с 19 по 25 ноября, в течение этого периода покупатели устройств Huawei и Honor смогут получить скидку до 6000 рублей.
Величина скидки будет зависеть от максимальной суммы покупки. Так, если сумма составит от 6990 до 10 000 рублей, то покупатель сможет воспользоваться 500-рублевой скидкой. Скидку в размере 6000 рублей Huawei предоставит тому, кто приобретет товаров на сумму свыше 50 000 рублей.
С полным списком устройств, на которые распространяются скидки, можно ознакомиться на странице https://shop.huawei.ru/promo. Организаторы акции отмечают, что скидки не суммируются, они не доступны для членов Клуба Huawei, и получить их могут только зарегистрированные пользователи.
Величина скидки будет зависеть от максимальной суммы покупки. Так, если сумма составит от 6990 до 10 000 рублей, то покупатель сможет воспользоваться 500-рублевой скидкой. Скидку в размере 6000 рублей Huawei предоставит тому, кто приобретет товаров на сумму свыше 50 000 рублей.
С полным списком устройств, на которые распространяются скидки, можно ознакомиться на странице https://shop.huawei.ru/promo. Организаторы акции отмечают, что скидки не суммируются, они не доступны для членов Клуба Huawei, и получить их могут только зарегистрированные пользователи.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:30