Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые трудности





Участие в съемках кинокартины "Малефисента-2" является первой ролью Анджелины Джоли за последние 5 лет. Сейчас актриса находится в поиске нового проекта, поскольку она не может позволить своей семье жить так, как это было раньше. Ранее знаменитость хотела попробовать себя в роли режиссера, но поняла, что такая деятельность не позволит ей вести роскошную жизнь. Сообщается, что режиссура всегда была страстью Анджелины Джоли, но все ее недавние проекты собрали слишком мало средств.Напомним, фильм "Малефисента-2", в котором Анджелина Джоли сыграла одну из главных ролей, выйдет в мае 2020 года. За участие в этой картине актриса получит около 25 миллионов долларов, что весьма поправит ее финансовое положение.