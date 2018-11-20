Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на странном корабле





По словам эксперта, во время изучения снимков Солнца, которые удалось сделать при помощи аппарата NASA, он рассмотрел летающий объект довольно странной формы. Уфолог обратил внимание на НЛО жёлто-белого цвета, напоминающий по форме морского конька. В результате уфолог пришёл к выводу, что на снимке запечатлён корабль инопланетян, который обладает несгораемыми свойствами. Скотт Уоринг отметил, что объект может подлетать к Солнцу на близкое расстояние, при этом в американском космическом агентстве скрывают правду об активности инопланетян.По поводу данного объекта высказали своё мнение и другие эксперты, они считают, что корабль принадлежит пришельцам с Нибиру, которые тщательно изучают Солнечную систему. В то же время некоторые конспирологи отмечают, что со стороны инопланетян не наблюдается агрессия к землянам, в противном случае люди давно были бы уничтожены.