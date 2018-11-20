АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на странном корабле

Вблизи от Солнца были замечены инопланетяне, путешествующие на странном корабле. Об обнаружении загадочного объекта сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.

Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на странном корабле

По словам эксперта, во время изучения снимков Солнца, которые удалось сделать при помощи аппарата NASA, он рассмотрел летающий объект довольно странной формы. Уфолог обратил внимание на НЛО жёлто-белого цвета, напоминающий по форме морского конька. В результате уфолог пришёл к выводу, что на снимке запечатлён корабль инопланетян, который обладает несгораемыми свойствами. Скотт Уоринг отметил, что объект может подлетать к Солнцу на близкое расстояние, при этом в американском космическом агентстве скрывают правду об активности инопланетян.

По поводу данного объекта высказали своё мнение и другие эксперты, они считают, что корабль принадлежит пришельцам с Нибиру, которые тщательно изучают Солнечную систему. В то же время некоторые конспирологи отмечают, что со стороны инопланетян не наблюдается агрессия к землянам, в противном случае люди давно были бы уничтожены.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алена Шишкова стала образцово-показательной мамой
В Германии старые дизельные авто попали под запрет
Анита Цой перенесла операцию по удалению жёлчного
Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск отпраздновала
Андрей Разин: На отпевании Евгения Осина духовник
Новое шоу Ольги Бузовой обошлось в 30 млн рублей
Рыбин и Сенчукова избегают солнца из-за рака кожи
Хоккеиста Александра Радулова застали за
Политик объяснил, почему в США не хотят видеть во
Виталина Цымбалюк-Романовская будет судиться с
Анджелина Джоли испытывает серьезные финансовые
В интернет-магазине Huawei началась акция в честь
Неподалёку от Солнца замечены инопланетяне на
Стас Садальский раскритиковал в Instagram Бузову
Беременная жена Хабенского станцевала на сцене
В Праге госпитализирован король чешской
Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в
В Самаре умершую пенсионерку вызвали в пенсионный
Мозг брошенных малышей гораздо меньше, чем у
В Госдуме назвали "позорищем" ток-шоу Малахова,
Обновлённый минивэн Toyota Avanza пользуется
Устройства с Alexa начали поддерживать функцию
Эксперт рассказал о потерях Украины после запуска
Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый
Instagram удалил более 200 тысяч фальшивых
Любовь Толкалина почтила память Алексея Баталова
В Гуанчжоу показали Skoda Kodiaq GT
Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем
Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва
Астролог назвал неожиданную причину смерти
Просмотреть все новости