Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем от Андрея Гайдуляна
Когда актер Андрей Гайдулян вручал Ольге Бузовой букет с крымскими хризантемами, он и не подозревал, что позже в Сети звезда назовет их пионами, чем вызовет просто шквал насмешек со стороны хейтеров.
Вечеринка в честь шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», состоявшегося в московском «Крокус Сити Холле», удалась на славу, но сама звезда, очевидно перебрала со спиртным.
Дело в том, что среди публикаций с мероприятия оказалось фото с Гайдуляном и букетом хризантем, которые Бузова почему-то подписала пионами.
Пользователи тут же ухватились за оплошность певицы и припомнили ей два высших образования, а также указали на полное незнание флористики.
Ранее Ольга Бузова заявляла, что ей нравятся розы, и родители звезды не разочаровали ее, преподнеся дочери шикарный букет розовых роз.
Вечеринка в честь шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», состоявшегося в московском «Крокус Сити Холле», удалась на славу, но сама звезда, очевидно перебрала со спиртным.
Дело в том, что среди публикаций с мероприятия оказалось фото с Гайдуляном и букетом хризантем, которые Бузова почему-то подписала пионами.
Пользователи тут же ухватились за оплошность певицы и припомнили ей два высших образования, а также указали на полное незнание флористики.
Ранее Ольга Бузова заявляла, что ей нравятся розы, и родители звезды не разочаровали ее, преподнеся дочери шикарный букет розовых роз.