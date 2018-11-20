Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем от Андрея Гайдуляна





Вечеринка в честь шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», состоявшегося в московском «Крокус Сити Холле», удалась на славу, но сама звезда, очевидно перебрала со спиртным.Дело в том, что среди публикаций с мероприятия оказалось фото с Гайдуляном и букетом хризантем, которые Бузова почему-то подписала пионами.Пользователи тут же ухватились за оплошность певицы и припомнили ей два высших образования, а также указали на полное незнание флористики.Ранее Ольга Бузова заявляла, что ей нравятся розы, и родители звезды не разочаровали ее, преподнеся дочери шикарный букет розовых роз.