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Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем от Андрея Гайдуляна

Когда актер Андрей Гайдулян вручал Ольге Бузовой букет с крымскими хризантемами, он и не подозревал, что позже в Сети звезда назовет их пионами, чем вызовет просто шквал насмешек со стороны хейтеров.

Вечеринка в честь шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», состоявшегося в московском «Крокус Сити Холле», удалась на славу, но сама звезда, очевидно перебрала со спиртным.

Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем от Андрея Гайдуляна

Дело в том, что среди публикаций с мероприятия оказалось фото с Гайдуляном и букетом хризантем, которые Бузова почему-то подписала пионами.

Пользователи тут же ухватились за оплошность певицы и припомнили ей два высших образования, а также указали на полное незнание флористики.

Ольга Бузова перепутала с пионами букет хризантем от Андрея Гайдуляна

Ранее Ольга Бузова заявляла, что ей нравятся розы, и родители звезды не разочаровали ее, преподнеся дочери шикарный букет розовых роз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:59

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