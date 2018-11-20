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Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в Москве

Алика Смехова опубликовала новы пост в социальной сети Instagram. В своей публикации знаменитость рассказала фанатам, что расстроилась отсутствию зимы в Москве.

Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в Москве

Алика Смехова делится всем, что происходит в ее жизни со своими преданными поклонниками. Несколько часов назад актриса опубликовала на странице своего Instagram фото, на котором она запечатлена смеющейся. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Ноябрь в разгаре, а снега в Москве и области всё нет! Такого я вообще не помню..так как родила второго сына в середине ноября, запомнила мороз и сугробы, но что бы так на долго затянулась осень?!". В конце своего поста Алика Смехова спросила у своих подписчиков есть ли в их городах снег, и где же сейчас зима уже наступила.

Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в Москве

Фанаты сразу же начали писать, у кого из них уже выпал снег. Некоторые уделили внимание тому, как молодо выглядит артистка и написали ей множество комплиментов. Всего за несколько десятков минут фото знаменитости оценили более 4 тысяч пользователей Сети.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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