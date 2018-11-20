Алика Смехова расстроилась отсутствию зимы в Москве

Алика Смехова делится всем, что происходит в ее жизни со своими преданными поклонниками. Несколько часов назад актриса опубликовала на странице своего Instagram фото, на котором она запечатлена смеющейся. В комментарии к фотографии знаменитость написала: "Ноябрь в разгаре, а снега в Москве и области всё нет! Такого я вообще не помню..так как родила второго сына в середине ноября, запомнила мороз и сугробы, но что бы так на долго затянулась осень?!". В конце своего поста Алика Смехова спросила у своих подписчиков есть ли в их городах снег, и где же сейчас зима уже наступила.Фанаты сразу же начали писать, у кого из них уже выпал снег. Некоторые уделили внимание тому, как молодо выглядит артистка и написали ей множество комплиментов. Всего за несколько десятков минут фото знаменитости оценили более 4 тысяч пользователей Сети.