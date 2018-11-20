Устройства с Alexa начали поддерживать функцию звонков по Skype
Функция, позволяющая совершать звонки с помощью Skype, официально появилась на всех устройствах с установленным виртуальным помощником Alexa. О добавлении этой функции устройствам Amazon Echo, Echo Plus, Echo Spot, Echo Dot и Echo Spot было объявлено еще в сентябре.
Чтобы воспользоваться Skype для совершения звонков, необходимо должным образом настроить помощника Alexa для операционных систем Android или iOS в зависимости от используемого устройства. В приложении необходимо зайти в Settings>Communication>Skype. В самой программе используются те же реквизиты учетной записи Microsoft, которые вводятся при входе в Skype с настольного компьютера.
После привязки Skype к Alexa владельцы мобильного устройства смогут звонить в 150 стран по всему миру. Все пользователи после привязки учетной записи получат по 100 минут бесплатных звонков в месяц. Акция продлится только два месяца.
Чтобы воспользоваться Skype для совершения звонков, необходимо должным образом настроить помощника Alexa для операционных систем Android или iOS в зависимости от используемого устройства. В приложении необходимо зайти в Settings>Communication>Skype. В самой программе используются те же реквизиты учетной записи Microsoft, которые вводятся при входе в Skype с настольного компьютера.
После привязки Skype к Alexa владельцы мобильного устройства смогут звонить в 150 стран по всему миру. Все пользователи после привязки учетной записи получат по 100 минут бесплатных звонков в месяц. Акция продлится только два месяца.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:30