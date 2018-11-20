Устройства с Alexa начали поддерживать функцию звонков по Skype





Чтобы воспользоваться Skype для совершения звонков, необходимо должным образом настроить помощника Alexa для операционных систем Android или iOS в зависимости от используемого устройства. В приложении необходимо зайти в Settings>Communication>Skype. В самой программе используются те же реквизиты учетной записи Microsoft, которые вводятся при входе в Skype с настольного компьютера.После привязки Skype к Alexa владельцы мобильного устройства смогут звонить в 150 стран по всему миру. Все пользователи после привязки учетной записи получат по 100 минут бесплатных звонков в месяц. Акция продлится только два месяца.