Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый Snapdragon 8150





Как сообщает портал XDA Developers, инсайдеры компании Lenovo заговорили о преемнике модели Z3, который сможет конкурировать с современными флагманами. Платформой нового поколения Motorola Odin послужит Snapdragon 8150. Для опытного образца разработчики ограничились 4 гигабайтами ОЗУ и 32 ГБ дополнительной памяти, однако к выпуску гаджета ожидаются более солидные показатели на выбор покупателя.Управляет Moto Z4 Android 9.0, которая с большой вероятностью достанется девайсу из коробки. Однако уникальной особенностью флагмана будет MotoMod с поддержкой 5G.Такой модем был анонсирован ещё для Z3. Поскольку в 2019 году операторы США планируют масштабное развёртывание скоростной сети, этот шаг Lenovo вполне логичен.Работают инсайдеры и над программным обеспечением для функционирования сканера отпечатков под экраном. О дате анонса Motorola Odin источники не говорят. При этом Mobile World Congress в конце февраля является подходящей выставкой для такого события.