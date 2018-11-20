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Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый Snapdragon 8150

Флагман Moto Z4, также известный как Motorola Odin, получит поддержку 5G и топовый процессор Snapdragon 8150. Смартфон может обзавестись встроенным под дисплей дактилоскопическим сканером.

Флагман Moto Z4 получит поддержку 5G и топовый Snapdragon 8150

Как сообщает портал XDA Developers, инсайдеры компании Lenovo заговорили о преемнике модели Z3, который сможет конкурировать с современными флагманами. Платформой нового поколения Motorola Odin послужит Snapdragon 8150. Для опытного образца разработчики ограничились 4 гигабайтами ОЗУ и 32 ГБ дополнительной памяти, однако к выпуску гаджета ожидаются более солидные показатели на выбор покупателя.

Управляет Moto Z4 Android 9.0, которая с большой вероятностью достанется девайсу из коробки. Однако уникальной особенностью флагмана будет MotoMod с поддержкой 5G.

Такой модем был анонсирован ещё для Z3. Поскольку в 2019 году операторы США планируют масштабное развёртывание скоростной сети, этот шаг Lenovo вполне логичен.

Работают инсайдеры и над программным обеспечением для функционирования сканера отпечатков под экраном. О дате анонса Motorola Odin источники не говорят. При этом Mobile World Congress в конце февраля является подходящей выставкой для такого события.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:20

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