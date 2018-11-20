Любовь Толкалина почтила память Алексея Баталова в день его 90-летия

Алексей Баталов ушел из жизни еще в середине июня пошлого года после перенесенной им сложной операции. Тогда актер получил перелом шейки бедра, после которого так и не смог оправиться. На протяжении жизни Алексей Баталов состоял в двух браках, после которых у него остались две дочки. Коллеги и близкие до конца были уверены в выздоровлении актера, потому известие о его смерти стало для них настоящим шоком, от которого некоторые не могут отойти до сих пор.Любовь Толкалина в числе тех, кто продолжает остро переживать смерть актера. В связи с этим она в своем Instagram опубликовала пост в честь Баталова, поздравив его с 90-летним юбилеем и процитировав стихотворение авторства покойного актера. Многочисленные поклонники присоединились к актрисе, чтобы в этот день выразить свое почтение памяти покойного.