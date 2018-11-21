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Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Многие люди имеют привычки и увлечения, отличающиеся от таковых большинства жителей планеты. Веб-издание «Дни-24» обнародовало ТОП-10 странностей, свойственных мировым знаменитостям.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Первенство в данном рейтинге специалисты решили отдать американской актрисе Деми Мур, любительницы необычных методик народной медицины – например, она предпочитает очищать организм посредством пиявок. В своё время знаменитость была замужем за такими звёздами киноиндустрии, как Брюс Уиллис, от которого у неё трое детей, и Эштон Кутчер, а её первый экс-супруг – рок-исполнитель Фредди Мур. Несмотря на красоту и признание, Деми Мур редко чувствовала себя полностью счастливой и даже зависела от наркотиков, однако сумела вылечиться и теперь пропагандирует здоровый образ жизни.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Шотландскому актёру Джеймсу Макэвою присуждено второе место в ТОП-10 странностей знаменитых людей за его фразу «Белый кролик», которую он говорит тому, кого первым встретит утром первого числа каждого месяца. Никто не знает, почему именно кролик и по какой причине он непременно должен быть белым, но известно – звезду британско-немецкой чёрной трагикомедии «Грязь» научила этому его бабушка, которая верила, что это действие способно приносить удачу.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Дженнифер Энистон, воплотившей на экране персонажа популярного американского ситкома «Друзья» Рэйчел Грин, досталась третья строка рейтинга – за то, что актриса, лишь по ей известным мотивам, всегда ступает на борт авиалайнера с правой ноги, изнутри простукивая его кончиками пальцев.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Звезде «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу место в данном ТОП-10 нашлось благодаря его любви к играм с различными куклами, включая Барби. Киноактёр является обладателем коллекции кукол-знаменитостей, среди которых – Элвис Пресли, Линдсей Лохан, Бейонсе, Донни Осмонд. У него также есть игровая коллекция 1990 года от компании Hasbro, являющейся конкурентом Mattel.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Американская певица, актриса и филантроп Мэрайя Кэри заняла в рейтинге пятую строку из-за того, что она особое внимание уделяет своему сну. 48-летний музыкальный продюсер в сутки спит порядка 15-ти часов, а свою спальню оборудовала 12-ю увлажнителями воздуха для создания в комнате эффекта сауны.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

За британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс закреплено шестое место, поскольку она предпочитает использовать вместо зубной пасты клубнику, которая, по мнению селебрити, сохраняет белизну зубов.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Певица Леди Гага, часто шокирующая общественность выбором нарядов и эпатажными поступками, проявляет «странности» не только на публике, ни и наедине. Так, после церемонии вручения «Грэмми-2011», когда артистка в ходе своего выступления «вылупилась» из громадного яйца, она забрала его к себе домой. Леди Гага использует его для медитации и иногда – в качестве кровати для сна.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Поп-исполнительница Джессика Симпсон попала в данный ТОП из-за пристрастия к никотиносодержащей жевательной резинке, притом что, как утверждает вокалистка, она никогда в жизни не сделала ни одной затяжки сигаретой.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Американо-британский актёр и кинопродюсер Кристиан Бэйл, в отличие от многих суеверных коллег, намеренно преступает выдуманные людьми предрассудки. К примеру, если он увидит лестницу, то обязательно пройдёт под ней. Артисту не страшны ни чёрные кошки, ни пустые вёдра, ни битые зеркала и т.п.
Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей

Замыкает ТОП-10 странностей знаменитых людей звезда «Ангелов Чарли» Камерон Диас, подверженная обсессивно-компульсивному расстройству, при котором у человека развиваются навязчивые мысли, появляются воспоминания, движения и действия, возникают разнообразные фобии. Из-за этого психического расстройства актриса, например, предпочитает открывать двери локтями, так как боится загрязнения своих ладоней микробами.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:20

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