Обнародован ТОП-10 странностей знаменитых людей
Многие люди имеют привычки и увлечения, отличающиеся от таковых большинства жителей планеты. Веб-издание «Дни-24» обнародовало ТОП-10 странностей, свойственных мировым знаменитостям.
Первенство в данном рейтинге специалисты решили отдать американской актрисе Деми Мур, любительницы необычных методик народной медицины – например, она предпочитает очищать организм посредством пиявок. В своё время знаменитость была замужем за такими звёздами киноиндустрии, как Брюс Уиллис, от которого у неё трое детей, и Эштон Кутчер, а её первый экс-супруг – рок-исполнитель Фредди Мур. Несмотря на красоту и признание, Деми Мур редко чувствовала себя полностью счастливой и даже зависела от наркотиков, однако сумела вылечиться и теперь пропагандирует здоровый образ жизни.
Шотландскому актёру Джеймсу Макэвою присуждено второе место в ТОП-10 странностей знаменитых людей за его фразу «Белый кролик», которую он говорит тому, кого первым встретит утром первого числа каждого месяца. Никто не знает, почему именно кролик и по какой причине он непременно должен быть белым, но известно – звезду британско-немецкой чёрной трагикомедии «Грязь» научила этому его бабушка, которая верила, что это действие способно приносить удачу.
Дженнифер Энистон, воплотившей на экране персонажа популярного американского ситкома «Друзья» Рэйчел Грин, досталась третья строка рейтинга – за то, что актриса, лишь по ей известным мотивам, всегда ступает на борт авиалайнера с правой ноги, изнутри простукивая его кончиками пальцев.
Звезде «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу место в данном ТОП-10 нашлось благодаря его любви к играм с различными куклами, включая Барби. Киноактёр является обладателем коллекции кукол-знаменитостей, среди которых – Элвис Пресли, Линдсей Лохан, Бейонсе, Донни Осмонд. У него также есть игровая коллекция 1990 года от компании Hasbro, являющейся конкурентом Mattel.
Американская певица, актриса и филантроп Мэрайя Кэри заняла в рейтинге пятую строку из-за того, что она особое внимание уделяет своему сну. 48-летний музыкальный продюсер в сутки спит порядка 15-ти часов, а свою спальню оборудовала 12-ю увлажнителями воздуха для создания в комнате эффекта сауны.
За британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс закреплено шестое место, поскольку она предпочитает использовать вместо зубной пасты клубнику, которая, по мнению селебрити, сохраняет белизну зубов.
Певица Леди Гага, часто шокирующая общественность выбором нарядов и эпатажными поступками, проявляет «странности» не только на публике, ни и наедине. Так, после церемонии вручения «Грэмми-2011», когда артистка в ходе своего выступления «вылупилась» из громадного яйца, она забрала его к себе домой. Леди Гага использует его для медитации и иногда – в качестве кровати для сна.
Поп-исполнительница Джессика Симпсон попала в данный ТОП из-за пристрастия к никотиносодержащей жевательной резинке, притом что, как утверждает вокалистка, она никогда в жизни не сделала ни одной затяжки сигаретой.
Американо-британский актёр и кинопродюсер Кристиан Бэйл, в отличие от многих суеверных коллег, намеренно преступает выдуманные людьми предрассудки. К примеру, если он увидит лестницу, то обязательно пройдёт под ней. Артисту не страшны ни чёрные кошки, ни пустые вёдра, ни битые зеркала и т.п.
Замыкает ТОП-10 странностей знаменитых людей звезда «Ангелов Чарли» Камерон Диас, подверженная обсессивно-компульсивному расстройству, при котором у человека развиваются навязчивые мысли, появляются воспоминания, движения и действия, возникают разнообразные фобии. Из-за этого психического расстройства актриса, например, предпочитает открывать двери локтями, так как боится загрязнения своих ладоней микробами.
Первенство в данном рейтинге специалисты решили отдать американской актрисе Деми Мур, любительницы необычных методик народной медицины – например, она предпочитает очищать организм посредством пиявок. В своё время знаменитость была замужем за такими звёздами киноиндустрии, как Брюс Уиллис, от которого у неё трое детей, и Эштон Кутчер, а её первый экс-супруг – рок-исполнитель Фредди Мур. Несмотря на красоту и признание, Деми Мур редко чувствовала себя полностью счастливой и даже зависела от наркотиков, однако сумела вылечиться и теперь пропагандирует здоровый образ жизни.
Шотландскому актёру Джеймсу Макэвою присуждено второе место в ТОП-10 странностей знаменитых людей за его фразу «Белый кролик», которую он говорит тому, кого первым встретит утром первого числа каждого месяца. Никто не знает, почему именно кролик и по какой причине он непременно должен быть белым, но известно – звезду британско-немецкой чёрной трагикомедии «Грязь» научила этому его бабушка, которая верила, что это действие способно приносить удачу.
Дженнифер Энистон, воплотившей на экране персонажа популярного американского ситкома «Друзья» Рэйчел Грин, досталась третья строка рейтинга – за то, что актриса, лишь по ей известным мотивам, всегда ступает на борт авиалайнера с правой ноги, изнутри простукивая его кончиками пальцев.
Звезде «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппу место в данном ТОП-10 нашлось благодаря его любви к играм с различными куклами, включая Барби. Киноактёр является обладателем коллекции кукол-знаменитостей, среди которых – Элвис Пресли, Линдсей Лохан, Бейонсе, Донни Осмонд. У него также есть игровая коллекция 1990 года от компании Hasbro, являющейся конкурентом Mattel.
Американская певица, актриса и филантроп Мэрайя Кэри заняла в рейтинге пятую строку из-за того, что она особое внимание уделяет своему сну. 48-летний музыкальный продюсер в сутки спит порядка 15-ти часов, а свою спальню оборудовала 12-ю увлажнителями воздуха для создания в комнате эффекта сауны.
За британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс закреплено шестое место, поскольку она предпочитает использовать вместо зубной пасты клубнику, которая, по мнению селебрити, сохраняет белизну зубов.
Певица Леди Гага, часто шокирующая общественность выбором нарядов и эпатажными поступками, проявляет «странности» не только на публике, ни и наедине. Так, после церемонии вручения «Грэмми-2011», когда артистка в ходе своего выступления «вылупилась» из громадного яйца, она забрала его к себе домой. Леди Гага использует его для медитации и иногда – в качестве кровати для сна.
Поп-исполнительница Джессика Симпсон попала в данный ТОП из-за пристрастия к никотиносодержащей жевательной резинке, притом что, как утверждает вокалистка, она никогда в жизни не сделала ни одной затяжки сигаретой.
Американо-британский актёр и кинопродюсер Кристиан Бэйл, в отличие от многих суеверных коллег, намеренно преступает выдуманные людьми предрассудки. К примеру, если он увидит лестницу, то обязательно пройдёт под ней. Артисту не страшны ни чёрные кошки, ни пустые вёдра, ни битые зеркала и т.п.
Замыкает ТОП-10 странностей знаменитых людей звезда «Ангелов Чарли» Камерон Диас, подверженная обсессивно-компульсивному расстройству, при котором у человека развиваются навязчивые мысли, появляются воспоминания, движения и действия, возникают разнообразные фобии. Из-за этого психического расстройства актриса, например, предпочитает открывать двери локтями, так как боится загрязнения своих ладоней микробами.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:20