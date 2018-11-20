Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва экстрасенсов"





Сергей Сафронов выполнял в шоу роль так называемого скептика и должен был разоблачать «нечистых на руку» экстрасенсов. Со временем его задача изменилась и теперь он должен из всех участников «вычислить» самого одарённого. Иллюзионист рассказывает, передача помогает людям, оказавшимся в беде, но всё же главным он считает опыт, приобретаемый зрителями и в дальнейшем помогающий им избегать подобных ситуаций.Рассказал Сафронов и о том, что баснословные гонорары за работу в шоу – не больше, чем миф. Сам он, к примеру, получает за каждый выпуск всего сто долларов, чисто символическую сумму. Сергей уверен,что помощь попавшим в беду должна быть бескорыстной. А ему достаточно и той популярности, которую получил благодаря программе «Битва экстрасенсов».