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Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва экстрасенсов"

В недавнем интервью знаменитый иллюзионист Сергей Сафронов раскрыл один из секретов мистик-шоу «Битва экстрасенсов». По его мнению, программа учит зрителей, как избежать обмана шарлатанов.

Сергей Сафронов раскрыл секрет шоу "Битва экстрасенсов"

Сергей Сафронов выполнял в шоу роль так называемого скептика и должен был разоблачать «нечистых на руку» экстрасенсов. Со временем его задача изменилась и теперь он должен из всех участников «вычислить» самого одарённого. Иллюзионист рассказывает, передача помогает людям, оказавшимся в беде, но всё же главным он считает опыт, приобретаемый зрителями и в дальнейшем помогающий им избегать подобных ситуаций.

Рассказал Сафронов и о том, что баснословные гонорары за работу в шоу – не больше, чем миф. Сам он, к примеру, получает за каждый выпуск всего сто долларов, чисто символическую сумму. Сергей уверен,что помощь попавшим в беду должна быть бескорыстной. А ему достаточно и той популярности, которую получил благодаря программе «Битва экстрасенсов».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:50

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