Новый скутер Italjet Dragster получил "убойный" экстерьер и приличную скорость





Внешне скутер очень похож на «детку» Kawasaki Ninja H2/H2R, при этом Italjet Dragster демонстрирует неплохие силовые характеристики, привлекая передней подвеской с маятниковым механизмом и настраиваемым амортизатором. Стандартная модификация скутера комплектуется 125-кубовым мотором производительностью 15 лошадиных сил. В то время как «топовая» версия оснащена 200-кубовым двигателем мощностью 20 «лошадей» и системой ABS.Общий вес Italjet Dragster составляет 108 и 112 килограмм, передние колёса скутера «обуты» в резину 120-70-12, а задние в 150-70-13. Экспрессивный экстерьер новинки и производительная силовая установка нового транспортного средства произвели на экспертов положительное впечатление.